Наразі Кабмін готує пакет законопроєктів про перехідне правосуддя. Зокрема, про амністію. Однак на окупованому Донбасі під неї не підпадатимуть зрадники, вбивці, військові злочинці, ті, які скоїли злочини проти людяності та геноцид.

Таким людям краще тікати, тому що вони понесуть покарання повністю, відповідно до всіх міжнародних конвенцій. Про це заявив перший заступник глави української делегації у ТКГ та віцепрем'єр України Олексій Резников в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.

До речі Деокупація Донбасу – це питання часу, – віцепрем'єр Резніков

За словами Резнікова, не треба боятися слова амністія. Політик переконаний, що амністія повинна бути, адже її постійно застосовують у світі.

Ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І кожний раз амністію офіційний уряд потім застосовує. Але звісно вона не стосується воєнних злочинців, мародерів, психопатів тощо,

– наголосив Резніков.

Віцепрем'єр розповів, що Кабмін готує пакет законопроєктів про перехідне правосуддя. Резніков зазначив, що необхідно дати відповіді громадянам України, які проживають на окупованих територіях, щоб вони не боялися повернення.

Що відомо про амністію на Донбасі