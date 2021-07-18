У Росії лоб у лоб зіткнулися 2 вантажних поїзди: є жертви – моторошні фото, відео

У російському Приамур'ї сталася залізнична аварія. На ділянці Улак – Ельга зіткнулися 2 вантажних поїзди. На жаль, жертв уникнути не вдалося.

Трагічний інцидент трапився 17 липня за 51 кілометр від станції Верхній Улак. Внаслідок лобового зіткнення поїздів загинули 3 людей.

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Подробиці про трагедію

Спочатку було відомо про 2 жертв, ще 2 людей вважали зниклими безвісти. Згодом рятувальники виявили на місці ДТП тіло ще одного чоловіка. "Його змогли зафіксувати. Витягувати будуть після того, як поїзд з крановою установкою зможе розчистити місце підходу. Тривають пошуки другого зниклого", – мовиться у повідомленні рятувальників.

Водночас російські ЗМІ повідомили, що 3 постраждалих при зіткненні вантажних поїздів в Амурській області перебувають у лікарні. У них діагностували черепно-мозкові травми та опіки.

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Ймовірна причина аварії

Як пише ТАСС, вантажні потяги могли зіштовхнутися через те, що в одного із машиністів стався серцевий напад. Таку інформацію повідомили у компанії "Ельгауголь". Там також розповіли, що наслідки аварії, в результаті якої з рейок зійшли 9 вагонів, продовжують усувати.



Аварія потягів в Амурській області Росії / Колаж 24 каналу