Росіяни заявляли про втрату Ан-26 у Криму: там міг загинути та постраждати екіпаж

Росіяни скаржились на удар по військово-транспортному літаку Ан-26 в тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, внаслідок атаки безпілотника є загиблі та поранені серед екіпажу.

Про ймовірне ураження писав російський телеграм-канал "На пределе", передає 24 Канал.

Чи справді уразили російський Ан-26?

РосЗМІ, яке пов'язують з пілотами Росії, у середині грудня заявило про ураження військово-транспортного літака Ан-26. Влучання нібито сталось на аеродромі "Кача" в тимчасово окупованому Севастополі. За їхньою версією, по літаку вдарив безпілотник.

Також росіяни стверджували, що внаслідок удару нібито є загиблі та постраждалі серед екіпажу.

Наступного дня ГУР МО України повідомило про ураження транспортника Ан-26 та інших об'єктів ворога у Криму.

Як зазначає "Мілітарний", Ан-26 – це радянський військово-транспортний літак, розроблений КБ Антонова на основі Ан-24Т. Виробництво тривало до 1986 року. За цей період зібрали понад 1 400 літаків у різних версіях. На озброєння його взяли в 1975-му.

Довідка: Екіпаж Ан-26 складається з 5 – 6 людей. Максимальна маса вантажу – до 5,5 тонни. Літак може розвивати швидкість приблизно 540 кілометрів за годину і долати відстань до 2 500 кілометрів. Однієї з особливостей називають задню рампу, завдяки якій можна перевозити техніку та десантувати вантаж.

Що нещодавно втратив ворог?