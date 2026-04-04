Не просто помилка екіпажу: авіаексперт припустив причину катастрофи російського Ан-26
- У Криму розбився літак Ан-26, загинули всі 30 осіб на борту, зокрема генерал та офіцери Північного флоту Росії.
- Авіаексперт Костянтин Криволап схарактеризував цей тип літака, як надійний, додав, що він транспортний, тому дивно, що на борту перебувало стільки пасажирів.
Російський Ан-26, який розбився у Криму 31 березня, був у свій час перероблений з Ан-24 у транспортний літак. Він, як і всі створені КБ "Антонов", вважається простим і надійним.
Про це в етері 24 Каналу зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап, додавши, що цей тип авіації має вантажолюк, рампу, здатний перевозити обладнання масою 8 – 10 тонн.
Чому у Криму міг розбитися Ан-26?
На борту перебували 7 членів екіпажу та 23 пасажири. Всі вони загинули внаслідок авіакатастрофи. Згодом стало відомо, що на борту був генерал-лейтенант Олександр Отрощенко, 6 офіцерів штабу Північного флоту Росії та військові моряки. Повідомляється, що літак нібито вдарився об скелю через технічну несправність і впав біля селища Куйбишеве Бахчисарайського району.
Те, що на борту було 23 людини, свідчить про те, що відбувалось щось не зовсім зрозуміле. Тому що Ан-26 – це транспортний літак, він не пристосований для перевезення пасажирів,
– уточнив Криволап.
Коли там перебувають десантники, то, зі слів авіаексперта, вони сидять на своїх парашутах, бо крісел в такому літаку немає. Він припустив, що якщо в цей літак 31 березня нагнали стільки людей, значить це був якийсь спеціальний літак, який був обладнаний для таких перевезень.
Цікаво, що вони робили у Криму, чи то отримували нові знання, чи то щось передавали. Я не виключаю, що там була не просто помилка екіпажу, хоча в основному такі аварії стаються саме через це, а все-таки могла бути диверсійна робота. Тому що Ан-26 просто так не падають,
– підкреслив Криволап.
Зауважте! На думку військового експерта, льотчика-інструктора і полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, літак Ан-26 міг розбитися на півострові через помилки у техніці пілотування.
Росія втрачає авіацію: останні новини
В окупованому Криму 3 квітня розбився Су-30. Це російський винищувач. Він здійснював навчальний політ без боєкомплекту на борту. В міноборони Росії повідомили, що екіпаж встиг катапультуватися.
31 березня в російських пабліках поширили інформацію про те, що Росія втратила надзвуковий винищувач Су-34. Літак начебто був уражений під час спроби відбити дронову атаку.
20 березня на Покровському напрямку оператори батальйону "Хижаки висот" 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем СБС збили ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52. Для атаки бійці використали FPV-дрон. Внаслідок аварійної посадки екіпаж спробував врятуватися, але був ліквідований пілотами зі складу 414-ї бригади "Птахи Мадяра".