Росія створювала аналог Starlink, але система провалилася, – ГУР

Росія намагалася створити власний аналог супутникового інтернету Starlink для використання на фронті. Однак система виявилася нестабільною і не забезпечила військових надійним зв’язком.

Через технічні проблеми окупанти втрачали координацію підрозділів і мали труднощі з управлінням військами. Про це повідомляє ГУР.

Що відомо про російський аналог Starlink?

За даними української розвідки, російські військові активно намагалися впровадити альтернативну систему супутникового зв’язку, щоб зменшити залежність від західних технологій. Втім, на практиці ця система показала низьку ефективність.

Йдеться про перебої сигналу, нестабільну передачу даних і часті технічні збої, які не дозволяють забезпечити постійний зв’язок між підрозділами на полі бою.

У ГУР зазначають, що проблеми зі зв’язком безпосередньо впливають на координацію дій російських військ. Через нестабільну систему командири не можуть оперативно передавати накази, а підрозділи – швидко реагувати на зміну ситуації.

Це знижує ефективність управління військами та ускладнює проведення бойових операцій. За оцінками розвідки, проблеми з військовим зв’язком залишаються одним із системних слабких місць російської армії.

Чому росіянам заблокували Starlink?