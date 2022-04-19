Коли Росія розповідає про свою "Аналоговнєтну" зброю, я завжди згадую про історію радянського літака МіГ-25.

Літак-рекордсмен

Це був літак з фантастичними тактико-технічними характеристиками.

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Це, здається, досі найшвидший серійний літак. Американці були, м'яко кажучи, в шоку від того, як СРСР випередив все, що в них є. На заході була цілком реальна паніка.

Руйнівники міфів

Але потім хлоп на бандерівське ім'я Віктор Беленко приземлив той літак в Японії і американці змогли подивитися нарешті на нього.

І поржати.

Совєти хотіли мати щось здатне перехопити нові американські розвідники і бомбардувальники. Технологій готових не було. А показати результат партії треба було.

Тож вирішили поставити двигун від крилатої ракети, залити оте все купою сталі, щоб воно якось трималося, запустити, а потім якось оте все пофіксити.

Щоб ви розуміли, крилата ракета розрахована рівно на один політ без особливих маневрів. Отой літак пішов від неї не те щоб дуже далеко в результаті.

Доля аналоговнєта

Коротше, американці поржали, повернули назад розібраний літак. А СРСР і країни, яким випущені літаки дісталися, тихенько без особливого розголосу познімали з озброєння оте швидке, але мало на що здатне одоробло.

Літак назавжди залишився на папері "аналоговнєтом" з неперевершеними показниками, але в реальності був провалом і користі нікому не приніс.