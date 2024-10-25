Не дочекалася чоловіка з полону: на фронті загинула бойова медикиня Анастасія Кравчук

Під час несення військової служби померла бойова медикиня Анастасія Кравчук. Героїні назавжди 27 років.

Про трагічну втрату повідомила Козелецька селищна рада. Крім того, відомо, що чоловік Анастасії – вже майже три роки перебуває у ворожому полоні.

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На фронті померла захисниця з Чернігівщини

Стало відомо, що 21 жовтня 2024 року внаслідок ускладнень стану здоров'я під час несення військової служби померла захисниця Анастасія Кравчук. Їй назавжди залишиться 27 років.

Анастасія народилася 5 травня 1997 року в селі Лихолітки на Чернігівщині. Навчалася в Козелецькій загальноосвітній школі №3, а після закінчення – вступила до Київського медичного коледжу №3, де здобула спеціальність "Медична сестра".

Спочатку Анастасія працювала у Козелецькій центральній районній лікарні, а пізніше – у клінічній лікарні "Феофанія" державного управління справами України. Коли почалося повномасштабне вторгнення, медикиня почала займатися волонтерством і допомагала жителям Херсонщини.

З 2023 року працювала операційною медсестрою в ДУ Інституті травматології і ортопедії НАМН України міста Київ. На початку лютого Анастасія Кравчук пішла добровольцем до лав ЗСУ. Там вона стала бойовою медикинею у 68 окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Відомо, що чоловік Анастасії Євген Кравчук з 2022 року перебуває у полоні. Як писала на своїй сторінці у фейсбуці Анастасія, її чоловік боронив державу на Луганщині, але з побратимами потрапив в оточення.

У Козелецькій селищній раді висловили щирі співчуття матері Анастасії – Галині Мачачі.

Важко підібрати потрібні слова підтримки, неможливо загоїти рану від втрати, коли зупиняється серце рідної дитини. Нехай добрий, світлий спомин про Анастасію назавжди залишиться у серцях рідних, друзів, усіх, хто її знав, любив та шанував. Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами, підтримуємо Вас у годину скорботи… Світла та вічна пам'ять…

– висловили співчуття у сільській раді.

Редакція 24 Каналу також висловлює щирі співчуття рідним та близьким Анастасії Кравчук. Світла та вічна пам'ять.

Про час і місце поховання буде повідомлено додатково.