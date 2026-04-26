Військовослужбовиця чесно сказала, як ставиться до ухилянтів

Серед українських чоловіків, які не планують долучатись до війська, останнім часом сформувався наратив про те, що армія – це одразу смерть. Це стало наслідком неякісної інформаційної кампанії.

Таку думку 24 Каналу висловила військовослужбовиця, пресофіцерка полку "Айдар" Анастасія Муцей, зауваживши, що ухилянти дійсно нажахані і це її дратує. Вона ж відфільтрувала своє оточення і усі її друзі та знайомі або у війську, або активно йому допомагають.

Дивіться також "Не вірила, що це реально": військова пригадала свій перший бойовий досвід

Як військовослужбовиця ставиться до ухилянтів?

Військовослужбовиця зауважила, що багато її знайомих, які не є військовими, вважають, що коли вони переступлять поріг ТЦК, то це означатиме "кінець". На жаль, це дуже поширений міф, тому деякі чоловіки обиріють опцію "відкупитись".

Вони (ухилянти, – 24 Канал) залякані настільки... Разом зі мною ВЛК проходили мобілізовані – це люди, які плачуть в ТЦК, бо вони "зараз помруть",

– розповіла вона.

Зауважте! Головний сержант роти снайперів спеціального призначення Микола "Раптор" також звернув увагу на те, що люди, які ховаються, часто уявляють собі найгірший сценарій ще до того, як взагалі потрапляють усередину системи. Однак реальність інша – після проходження ВЛК людей із реальними проблемами зі здоров'ям відпускають.

Муцей поділилась, що їй важко спілкуватись з такими чоловіками, бо на 5 рік повномасштабної війни вони все ще думають, що їх це "обійде і хтось захистить". Водночас військовослужбовці віддають найважливіше, щоб обороняти країну.

Військовослужбовиця додала, що вона не звинувачує ухилянтів у тому, що через них вона має бути на фронті. Адже вона воює заради свого сина, а не заміняє на фронті когось, хто боїться.

Як можна розв'язати питання з ухилянтами?

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов зазначив, що в Україні є "мільйони ухилянтів". Саме тому, на його думку, потрібно реформувати прояви нелюдського ставлення до людей під час примусового приводу.

Тим часом Федір Веніславський порівняв ухилянтів з боржниками аліментів. Щоб їх стало менше, в Україні обговорюють посилення відповідальності, зокрема можливість арешту рахунків та заборони керування транспортом.