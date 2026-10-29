Нардепку Радіну розкритикували через позицію щодо "Моршинської": у чому її звинувачують

Нардепку Анастасію Радіну звинуватили в маніпуляціях щодо конкурсу на управління активами IDS Ukraine ("Моршинська"). Юрист Євген Пронін розкритикував її відео, а представник "Пріорітас" Сергій Герман закликав перевірити можливий конфлікт інтересів.

У своєму телеграм-каналі Пронін назвав частину аргументів Радіної щодо здатності "Пріорітас" управляти активами безпідставними. За його словами, депутатка могла перевірити інформацію у відкритих джерелах, однак припустив, що вона мала іншу мету.

На думку громадського діяча, невеликий статутний капітал і лише троє працівників у штаті не означають, що компанія не здатна виконувати свої зобов’язання. Важливо також враховувати її документи, досвід і фінансові можливості.

У "Apple Україна", наприклад, троє штатних працівників і водночас мільярдний оборот,

– пише юрист.

Євген Пронін також відкинув звинувачення щодо відсутності підтвердження внесення 7,4 мільйона гривень. За його словами, відповідна довідка є в конкурсній документації на Prozorro, а додатковий і статутний капітал – різні поняття. Помилку в даті договору, яку помітила Радіна, юрист назвав звичайною опискою, що не свідчить про підроблення документа.

Пронін також поставив під сумнів твердження про можливі зв’язки між учасниками конкурсу. На його думку, однакові прізвища чи спільні знайомі не доводять родинних зв’язків, змови або порушень в управлінні.

За словами Проніна, на момент публікації відео Герман уже не був пов’язаний із компаніями "Росинки", однак Радіна про це не згадала.

Шановні народні депутати, для кого цей цирк призначений? Займайтесь законотворчою діяльністю, а не втручанням в конкурси в інтересах ру**ків,

– заявив Пронін.

Представник компанії "Пріорітас", яка перемогла в конкурсі АРМА, Сергій Герман попередив про ризик повторного блокування процесу управління арештованими активами. На його думку, дії Радіної можуть бути вигідними російському олігарху Михайлу Фрідману, з яким пов’язують IDS.

Фрідманіські тролі знову намагаються зірвати конкурс на пошук управителя IDS. Цього разу підключилися люди з антикорупційним німбом, які мали б боротися за інтереси держави. Але дивишся на історію "Моршинської" – і вже не розумієш, чому їхня боротьба раз у раз грає на руку тим, від кого державу мали б захищати,

– вважає він.

Герман звернувся до НАЗК із закликом перевірити можливий конфлікт інтересів Радіної, до НАБУ та СБУ – з проханням оцінити ймовірний неправомірний вплив, а до регламентного комітету Верховної Ради – надати оцінку діям депутатки. Водночас він закликав АРМА завершити конкурс відповідно до закону, перевіривши переможця та забезпечивши фінансові гарантії.