Нардепу Гуньку пом'якшили вирок у справі про хабар: скільки років призначила апеляція

Апеляційна палата ВАКС пом'якшила вирок народному депутату Анатолію Гуньку. Вона скоротила термін ув'язнення з 7 до 4 років і перекваліфікувала обвинувачення на зловживання впливом. Нардеп зі спільниками вимагали гроші за доступ до державних земель.

Про це пишуть Центр протидії корупції та Служба безпеки України.

Що відомо про зміну вироку нардепу Гуньку?

Апеляція Вищого антикорупційного суду частково змінила вирок народному депутату Анатолію Гуньку. 7 років позбавлення волі змінилось на 4.

Раніше перша інстанція ВАКС звинуватила Анатолія Гуньку у підбурюванні дати хабаря та шахрайстві. Однак зараз перекваліфікували його дії зловживання впливом, чим частково задовільнили скаргу захисників Гунька.

За версією НАБУ і САП, Гунько був у змові із своїм помічником Ігорем Калініченком та ще одним спільником. Вони вимагали й врешті одержали кошти від представника аграрної фірми "Агроформ-2019". Хабар вимагали в обмін на дозвіл обробляти державні землі. Щоб вирішити питання, нардеп мав задіяти особисті зв'язки у держустановах.

При цьому за кожен гектар землі необхідно було сплатити 130 доларів. Загалом йшлося про 221 тисячу доларів, з яких необхідно було передати завдаток у 85 тисяч доларів,

– йдеться у повідомленні ЦПК.

Нардепа взяли під варту прямо в залі суду. Він втратив депутатський мандат зразу після рішення суду. Вирок підтвердила колегія суддів АП ВАКС Дмитро Михайленко, Інна Калугіна й Олександр Семенников.

Провадження щодо Колісніченка зупинили в листопаді 2024 року через його мобілізацію.

Цікаво, що Гунька незважаючи на наявність вироку суду першої інстанції, уряд включив його до робочої групи з питань реформування адвокатури.

Який був вирок першого суду?