Загинув зять Анатолія Кінаха – Олександр Ковалко
Джерело:Марина Кінах
У родину колишнього прем'єр-міністра України Анатолія Кінаха прийшла біда. В нього загинув зять.
Обставини смерті Олександра Ковалка невідомі. Про втрату повідомила дружина політика – Марина Кінах.
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Загинув зять…. Олександр Ковалко. Страшний біль. Син, чоловік, батько, брат, дядько, зять, друг, суперпрофесіонал своєї галузі. А головне – добра, щира, чуйна, надійна і справедлива людина. Я його любила і поважала. Немає слів,
– сказала вона.
Відомо, що Олександр Ковалко народився 1970 року. Він працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України", заступником директора "Укрнафти".
Віднедавна очолював секретаріат науково-технічної ради НАК "Нафтогаз України", був радником голови ТОВ "Оператор ГТС України", а також членом експертної ради при Міністерстві енергетики за каденції Юрія Вітренка.Зауважте! Гурт "Антитіла" 7 липня повідомив про втрату. Пішов з життя їхній звукорежисер Дмитро Хомулко.
Українці гинуть на війні
- Наша держава втрачає на війні своїх героїв та найбільш відважних і мужніх українців. Гинуть також і бійці інших національностей. Зокрема, стримуючи російських окупантів біля Лисичанська, загинув "Брест" – командир білоруського батальйону "Волат". Воїн з перших днів повномасштабної війни долучився до ЗСУ.
- А 21 червня у Львові попрощались з пластуном Артемом Демидом, який героїчно загинув у війні за свободу України. Прощання відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Під час служби матір Артема Димида заспівала своєму синову останню колискову.
- У Миколаєві у червні загинув Олексій Ягодка – доброволець та політик. Він служив у полку зв'язку.
- Також гинуть і наші спортсмени. Війна забрала ще одне життя героя спортивного фронту. Своє життя за свободу українського народу віддав боксер Олег Прудкий. Був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини.
- Олександр Шишков – футбольний тренер – загинув під час обстрілу бази відпочинку у Сергіївці. Його тіло знайшли під завалами.
- У зоні бойових дій своє життя за Україну віддав Петро Гаврилів – вихованець ФК Львів.
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