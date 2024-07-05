Кабмін призначив нових заступників Умєрову: що про них відомо

Уряд у п'ятницю, 5 липня, призначив 2 нових заступників міністра оборони України Рустема Умєрова. Ними стали Анатолій Клочко та Олександр Сергій.

Цю інформацію розповів у своєму телеграм-каналі постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

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Кабмін призначив 2 нових заступників міністра оборони Умєрова

Тарас Мельничук в п'ятницю, 5 липня, повідомив про зміни в кадровому блоці. Власне, вони стосувалися призначень 2 нових заступників очільника Міноборони Рустема Умєрова.

Так, Кабінет міністрів затвердив на посаді заступників міністра оборони України Анатолія Клочка та Олександра Сергія.

Призначено: Клочка Анатолія Олександровича заступником Міністра оборони України; Сергія Олександра Петровича заступником Міністра оборони України,

– йдеться в повідомленні.

Анатолій Клочко: що про нього відомо

Міністерство оборони України на своїй офіційній сторінці розповіли деталі з біографії Анатолія Клочка.

Там повідомили, що він – родом з Харкова. У 1985 році закінчив Саратовське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ, а у 2003 році – Національну академію оборони України, а у 2019-му – Національний університет оборони України.

Відповідно до даних оборонного відомства, з 1999 по 2005 рік Анатолій Клочко був командиром ракетної бригади армійського корпусу. В період між 2018 та 2020 роками очолював Центральне ракетно-артилерійське управління. А з 2020 по 2022 рік обіймав посаду начальника Центрального управління забезпечення засобами ураження.

Починаючи з жовтня 2022 року Клочко проходив службу у військовій частині А0515 – Головному управлінні розвідки Міноборони.



Анатолій Клочко призначений новим заступником міністра оборони України / Фото Міноборони України

Що відомо про Олександра Сергія

Відповідно до даних Міноборони, Олександр Сергій є уродженцем Буковини. У 1991 році він закінчив Рязанське вище військове автомобільне інженерне училище. Через 7 років отримав спеціальність за кваліфікацією офіцер військового управління оперативно-тактичного рівня в Київському інституті Сухопутних військ.

У 2012 році закінчив Національний університет оборони України. В оборонному відомстві зазначили, що Сергій брав участь у миротворчій місії в складі військового контингенту України у Сьєрра-Леоне.

Також відомо, що з 2010 року він перебував на керівних посадах у ЗСУ, відповідаючи за напрямки логістичного забезпечення армії. У 2014 році Сергія нагородили державним Орденом князя Данила Галицького.



Заступником міністра оборони України призначено Олександра Сергія / Фото Міноборони України