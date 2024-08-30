Герой України, який очолив Повітряні сили: що відомо про генерала Анатолія Кривоножка

Володимир Зеленський 30 серпня звільнив з посади командувача Повітряних сил ЗСУ генерала Миколу Олещука. На цей пост тимчасово виконувачем обов'язків призначили Анатолія Кривоножка.

Генерал, який поки що очолюватиме Повітряні сили, відомий як Герой України, а також активний учасник російсько-української війни. Які цікаві факти з біографії Анатолія Кривоножка – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Звільнений з посади командувача Повітряних сил: що відомо про Миколу Олещука

Анатолій Кривоножко очолив Повітряні сили ЗСУ

Після звільнення Олещука з посади, на сторінках Генштабу ЗСУ у мережі з'явився допис, у якому мовилося, що відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, генерал-лейтенанта Анатолія Миколайовича Кривоножка допущено до тимчасового виконання обов'язків командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.

У Генштабі також зазначили, що Кривоножко був командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних Сил Збройних Сил України.

Що відомо про біографію тимчасового очільника ПС ЗСУ

З відкритих джерел відомо, що Анатолій Кривоножко народився 23 липня 1965 року. У період з 2006 по 2008 роки він був командиром 114 бригади тактичної авіації, що базується в Івано-Франківську. Далі він перейшов на посаду заступника командувача ПС ЗСУ.

Генерал є активним учасником російсько-української війни. Він брав участь в АТО, ООС, а також у відбитті ворожої агресії після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року.

У 2015 році Кривоножка призначили командувачем повітряного командування "Центр". На цій посаді він перебував до свого призначення тимчасовим виконувачем обов'язків командувача Повітряних сил.



Анатолій Кривоножко – тимчасовий виконувач обов'язків командувача ПС ЗСУ / Фото ПвК "Центр"

Відомо, що за його командування в межах зони відповідальності знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

У 2016 році Кривоножко отримав звання генерал-майора, а вже у жовтні 2018 року став генерал-лейтенантом. До цього він мав звання полковника.

Які нагороди має генерал

Анатолій Кривоножко отримав кілька престижних державних нагород за роки своєї служби.

Так, звання Героя України йому присвоїв президент Володимир Зеленський 23 серпня. Разом з цим званням Кривоножко також нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові.

Окрім того, Кривоножко отримав орден Данила Галицького та орден Богдана Хмельницького з відзнаками 3-го ступеня (2022) та 2-го ступеня (2023). Варто зазначити, що у березні 2022 року він також був нагороджений орденом Данила Галицького.

Цікаво, що генерал-лейтенант зробив значний внесок у військову справу, бувши автором численних публікацій у поважних фахових виданнях. Його роботи публікувалися у таких відомих виданнях, як "Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України", "Системи озброєння і військова техніка" та "Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил".