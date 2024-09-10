Ексгравець донецького Шахтаря Анатолій Тимощук знову прогнувся під російську владу. Зрадник України взяв участь у товариській грі між Зенітом та Кайратом із Казахстану.

На матч помічник головного тренера Зеніта вивів команду з капітанською пов'язкою. 45-річний ексфутболіст одягнув футболку з написом "Місто-герой Ленінград", за інформацією з сайту російського Зеніту, повідомляє 24 Канал.

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Тимощук прокоментував товариську гру з Кайратом

Товариський матч між Зенітом та Кайратом завершився перемогою санкт-петербуржців з рахунком 4:3. Зрадник України Анатолій Тимощук поділився емоціями після гри.

Отримав пропозицію від керівництва Зеніта та Кайрата. Звичайно, прийняв цю пропозицію з великим бажанням та задоволенням. Тож радий, що так вийшло, тим більше на полі була хороша чоловіча боротьба, безкомпромісна. Думаю, що загалом гарний вийшов матч. Це найголовніше,

– сказав Тимощук.

Також ексгравець "гірників" відзначив, що команда пропустила три голи, тому є над чим працювати та потрібно виявити помилки, які стались у грі. Про свій фізичний стан Тимощук зазначив, що увійшов у гру нормально та добре себе почував.

Анатолій Тимощук у футболці "Місто-герой Ленінград" / Фото ФК Зеніт

Нагадаємо, що раніше зрадник Тимощук подав позов проти України у Спортивний арбітражний суд у Швейцарії. Ексфутболіст Шахтаря вирішив оскаржити рішення позбавити його всіх нагород та тренерської ліцензії в Україні.

До слова. Анатолій Тимощук вирішив не засуджувати Росію у кривавій війні проти України. Ексфутболіст Шахтаря та національної збірної залишився працювати у ворожій країні далі.

Також Тимощук намагався отримати паспорт громадянина Румунії, щоб уникнути санкцій від Ради національної безпеки. Повідмоляють про те, що зрадника України завербувала російська служба Федеральної безпеки.

Надія Навроцька, ексдружина Анатолія Тимощука, висунула у його бік обвинуваченні щодо підтримки Росії у війні проти України. Також ексгравець Шахтаря відмовися коментувати факт позбавлення нагород та виключення зі списку гравців "синьо-жовтої" збірної.