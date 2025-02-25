У Словаччині вимагають від України повернення 3,5 мільярда допомоги

Лідер націоналістичної "Словацької національної партії" Андрей Данко закликав Україну віддати 3,5 мільярда євро допомоги, яку надали попередні уряди Словаччини. Він заявив про розкрадання коштів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його відеозвернення з цього приводу у Facebook. Таким чином він відреагував на потенційну угоду між США та України стосовно рідкісноземельних металів.

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Що вимагає Данко

Коментуючи можливу угоду між Вашингтоном і Києвом, яка за словами Трампа, допоможе повернути кошти США, витрачені на підтримку України, Андрей Данко обурився, чому Словаччина нібито також не може отримати свої гроші назад, зокрема 3,5 мільярда євро.

Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 мільярда євро – це величезні гроші... Якщо німці разом з французами й американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати,

– заявив він.

За його словами, лише через три роки після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну люди тільки зараз починають прозрівати. На його думку, наша держава нібито використовувала конфлікт задля розкрадання отриманої фінансової допомоги від партнерів.

Водночас словацький політик у своєму відеозверненні жодного разу не згадав про агресивні дії Росії, а війну назвав просто "подіями в Україні". Крім того, він також висловив упевненість у припиненні бойових дій на фронті вже найближчим часом.

"Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу", – додав лідер націоналістів.

Цікаво, що раніше Дональд Трамп, намагаючись обґрунтувати нову угоду про українські копалини як компенсацію за допомогу від США, заявив, що Європа надає Україні гроші у вигляді позик, після чого отримує ці кошти назад. Еммануель Макрон це заперечив.