Україна ліквідувала важливого російського генерала біля берегів Лівії, – RFI

Російський генерал Андрій Авер'янов перебував на борту танкера "тіньового флоту", який у грудні 2025 року атакували українські БпЛА в Середземному морі.

Імовірно, його вдалося ліквідувати. Про це повідомляє RFI з посиланням на джерела.

Які нові деталі відомі?

Один зі співрозмовників видання повідомив, що в момент удару по танкеру Qendil у грудні минулого року на борту перебували орієнтовно 10 високопоставлених співробітників російської розвідки, замаскованих під моряків.

Джерела у Лівії вказують, що через відповідну атаку загинуло щонайменше двоє осіб, ще 7 людей зазнали поранень. За попередніми даними, серед них був і високопоставлений представник розвідки Росії Андрій Авер'янов.

Зазначається, що саме цього генерала вважали одним із лідерів на посаду глави групи "Вагнер", перетвореної на Africa Corps, яка була створена російським міністерством оборони ще наприкінці 2023 року.

Начальник штабу сил на заході Лівії та ключова фігура в Тріполі, Мохаммед аль-Хаддад, менше ніж за тиждень після інциденту загинув в авіакатастрофі – його літак розбився в Туреччині незадовго після вильоту з Анкари.

Згідно з оприлюдненою інформацією, деякі лівійські джерела припускають, що трагедія стала помстою Росії Лівану, який нібито надав свою територію Україні для ударів по танкерах російського "тіньового флоту".

Довідково. Андрій Авер'янов – це російський генерал, який перебував під санкціями ЄС і США через зв'язки з військовою розвідкою Росії. Фігурував у розслідуваннях болгарської прокуратури щодо вибухів на військових складах.

Авер'янова пов'язують із підрозділом спецоперацій ГРУ, зокрема, так званою частиною 291555. У західних розслідуваннях його називають одним із координаторів диверсійних і підривних операцій за межами Росії.

Зверніть увагу! Болгарський журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв назвав матеріал RFI неправдивим. Він переконує, що генерал ГРУ Андрій Авер'янов живий.

Що цьому передувало?