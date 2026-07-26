Захищав мирне майбутнє українського народу: на фронті загинув воїн з Тернопільщини Андрій Бідюк

На війні проти російських загарбників загинув військовий із Тернопільщини Андрій Бідюк. Життя захисника обірвалося в Покровському районі Донеччини.

Трагічну звістку повідомили в Почаївській міській раді.

Що відомо про Андрія Бідюка?

У Почаївській міській раді розповіли, що за два дні військовий мав відзначати свій 26-й день народження.

З глибоким сумом повідомляємо про непоправну втрату – у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України загинув наш земляк, житель села Ридомиль Бідюк Андрій Михайлович,

– йдеться в повідомленні.

Відомо, що він народився 23 липня 2000 року. Чоловік проходив військову службу на посаді солдата, стрільця (помічника кулеметника) 1-го батальйону оперативного призначення однієї з військових частин.

Андрій Бідюк загинув 21 липня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Бокове Покровського району.

Як зазначили в громаді, захисник до останнього подиху залишався вірним військовій присязі, "мужньо захищаючи Україну, її свободу та мирне майбутнє українського народу".

Почаївська міська рада та вся громада висловлюють щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам полеглого Захисника. Жодні слова не здатні вгамувати біль цієї втрати. Разом із вами схиляємо голови у глибокій скорботі та розділяємо ваш біль,

– додали в міській раді.

Про час зустрічі траурного кортежу та чин поховання місцева влада обіцяє повідомити додатково.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Бідюка. Вічна пам'ять!

Вони віддали життя за Україну

Нещодавно стало відомо, що на фронті загинув військовий прикордонної служби з Волинської області, старший солдат Валентин Пірожик. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юрченкове, що на Харківщині.

Також після понад року невідомості підтвердилася загибель українського військового Максима Бербенка з Дніпропетровщини. Захисник поліг у бою поблизу села Тоненьке на Донеччині ще 8 березня 2024 року.

Тим часом в Івано-Франківську попрощалися з 26-річним австралійцем Семюелем Майклом Педрацціні, який загинув, захищаючи Україну. До служби в ЗСУ Семюель був військовим австралійської армії, навчав українських захисників у Великій Британії, а згодом приїхав до України як волонтер і став бойовим медиком.