Підозрюваний у сексуальному насильстві над студентками режисер Білоус вийшов із СІЗО

Колишній керівник Молодого театру Андрій Білоус, якого підозрюють у сексуальному насильстві над студентками, вийшов із СІЗО під заставу. Суму застави у 5 мільйонів гривень суд визначив ще 17 серпня, а тепер її внесли.

Про це повідомило адвокатське об'єднання "Клочков& партнери", яке представляє інтереси режисера.

Що відомо про справу?

Після внесення застави Андрій Білоус залишив слідчий ізолятор. Під вартою режисер перебував майже рік – запобіжний захід йому обрали 22 жовтня 2025 року.

17 серпня суд залишив Білоуса під вартою, водночас визначивши можливість внесення застави у розмірі майже 5 мільйонів гривень. Тоді сторона захисту називала цю суму "непосильною", заявляючи, що родина не має можливості внести її самостійно.

В адвокатському об'єднанні заявили, що справа була складною.

Окремим викликом стала інформаційна складова справи. Медіа та соціальні мережі формували ставлення до людини задовго до того, як свою оцінку справі має надати суд. Фактично доводилося працювати в умовах, коли суспільний вирок намагалися винести раніше за судовий,

– пишуть адвокати.

Також у "Клочков& партнери" заявили про "неймовірний тиск", який, за їхніми словами, супроводжував судовий процес.

Водночас вихід із СІЗО під заставу не означає припинення кримінального провадження чи встановлення судом невинуватості Білоуса. Остаточну оцінку обставинам справи має надати суд.

Нагадаємо, правоохоронці інкримінують Андрію Білоусу систематичне домагання. Слідство стверджує, що починаючи з 2017 року, режисер користувався своїм впливовим статусом у театральній сфері та посадою викладача, аби примушувати студенток до інтимних стосунків проти їхньої волі.