Андрій Богдан відсвяткував 45-річчя й показав своє дитяче фото

Андрій Богдан 3 грудня гучно відсвяткував своє 45-річчя. День народження колишній очільник Офісу Президента відзначав у столичному ресторані Kritikos.

Як пишуть низка українських ЗМІ, на святкування ювілею Богдана прийшли чимало політиків та відомих людей.

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Зокрема, серед гостей заходу були присутні:

народні депутати зі "Слуги народу" Аліна Загоруйко та Микола Сольський,

журналіст Дмитро Гордон з дружиною Олесею Бацман,

депутат Олексій Гончаренко.

Також Богдана прийшли привітати мер Києва Віталій Кличко та ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Загалом на святкуванні були приблизно 20 гостей. У фейсбуці колишній очільник Офісу Президента опублікував свою дитячу світлину.

Дякую всім за привітання,

– написав він.



Андрій Богдан у дитинстві / Фото з фейсбуку Богдана

Що відомо про Андрія Богдана Це колишній адвокат Ігоря Коломойського та чиновник з урядів Юлії Тимошенко та Миколи Азарова. Найбільшої слави він здобув як голова Офісу Президента Володимира Зеленського. Тоді багато хто вважав його чи не найвпливовішою людиною в команді нового президента. Втім у лютому 2020 року Богдана відправили у відставку, а його місце зайняв Андрій Єрмак.

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