До війни працював у Київському метро: на Ізюмщині загинув військовий Андрій Ігнатенко

Україна втратила ще одного захисника. На війні загинув фастівчанин Андрій Ігнатенко.

Український військовий раніше працював у Київському метрополітені. Про це повідомили в Фастівській міській раді.

Що відомо про загиблого захисника?

Андрій Ігнатенко народився 18 січня 1983 року в Києві. Закінчив загальноосвітню школу №138 й вступив до професійно-технічного училища.

У 2001 році пройшов строкову службу в ЗСУ та здобув професію водія технічної зброї. У 2007 році одружився й разом з дружиною Оленою виховував трьох дітей.

Український захисник також працював у Київському метрополітені, але після травми ноги був звільнений. У січні 2026 року Андрій Ігнатенко приєднався до лав ЗСУ.

Вірний військовій присязі, герой мужньо виконував свій обов’язок із захисту незалежності та територіальної цілісності України на Харківському напрямку,

– зазначили в міськраді.

Загинув український військовий 24 квітня 2026 року на Ізюмщині Харківської області. У захисника залишилася мати, сестра, дружина та діти: Максим, Вікторія та Варвава.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Андрія Ігнатенка. Світла пам'ять!

Кого ще втратила Україна?

Юрій Тимошенко, молодший сержант з Харківщини, загинув 27 квітня під час штурмових дій ворога. Він став до лав ЗСУ ще 2022 року.

На війні загинув Василь Жук, який раніше вважався зниклим безвісти. Український військовий був мешканцем Нововолинська, народився у 1982 році та загинув у Курській області Росії.

На Харківщині загинув 42-річний захисник Сергій Ганжа, який повернувся з-за кордону, щоб боронити Україну. Військовий загинув 1 травня 2026 року під час виконання бойового завдання.

На Сумщині попрощалися з поліцейським Михайлом Шовкоплясом, який загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Шовкопляс служив у поліції понад 17 років, загинув від атаки FPV-дрона, залишивши дружину та двох дітей.