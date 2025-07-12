Андрія Коломійця після 10 років у колонії доставили до ТЦК: правозахисники пояснили ситуацію

Політв’язня Андрія Коломійця, який щойно повернувся в Україну після багаторічного ув’язнення в Росії, запросили до ТЦК для внесення даних. Військові кажуть, що примусу не було, а Коломієць має законне право на відстрочку від мобілізації.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову правління Кримської правозахисної групи Ольгу Скрипник. Андрій Коломієць, який провів 10 років у російській колонії, після повернення в Україну одразу потрапив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

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Політв’язня Кремля Коломійця запросили до ТЦК після повернення

Ольга Скрипник наголосила, що Коломієць має документи, що підтверджують його ув’язнення через російську агресію, а це дає йому право на відстрочку від мобілізації.

Згодом уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова повідомила, що Коломійця відпустили після перевірки документів.

В ОК "Південь" офіційно підтвердили, що його запросили до Білгород-Дністровського ТЦК для внесення даних до електронної системи обліку. Там підкреслили: примусу чи тиску на Коломійця не було, а всі дії відбувались у рамках закону. Після процедури він продовжив поїздку.

Нагадаємо, Андрія Коломійця затримали у 2015 році, звинувативши у нібито зберіганні наркотиків та "замаху" на силовиків "Беркута" під час Майдану. Правозахисники вважають справу політично вмотивованою, а сам Коломієць заявляв про катування та підкинуті докази.

У червні 2016-го його засудили до 10 років колонії суворого режиму в окупованому Криму. У січні 2025-го чоловік вийшов на волю, однак довго не міг повернутися в Україну через відсутність документів. Завдяки зусиллям українських консулів це стало можливим лише зараз.

Також варто додати, що у грудні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який гарантує право на відстрочку від мобілізації цивільним, що побували у полоні. Коломієць підпадає під ці норми та може бути призваний до війська лише за власним бажанням.