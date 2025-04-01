На фронті загинув 31-річний Андрій Луцик – працівник тернопільського університету
- На фронті загинув Андрій Луцик, 31-річний працівник Західноукраїнського національного університету в Тернополі.
- Захисник працював у відділі творчої самореалізації та виховання, його згадують як активіста, лідера та "людину великого серця".
Тернопіль прощається зі ще одним героєм. На війні за Україну загинув випускник та працівник Західноукраїнського національного університету Андрій Луцик.
Йому був 31 рік. Про це в неділю, 30 березня, повідомили в навчальному закладі, передає 24 Канал.
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Що відомо про захисника
У 2011 році Андрій закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки, згодом вступив до Західноукраїнського національного університету – там у 2015 році отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Комп'ютерні науки". У 2016 році завершив навчання за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці", здобувши кваліфікацію спеціаліста.
У тернопільському навчальному закладі покійного згадують як активіста та лідера, що мав організаторські здібності, був наполегливим, цілеспрямованим, товариським і людяним. Андрій працював у відділі творчої самореалізації та виховання.
Його відвага, жертовність і незламна воля стали символом справжнього патріотизму. Він був не лише талановитим фахівцем, а й людиною великого серця, яка завжди прагнула справедливості та добра. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях,
– написали в університеті.
Нагадаємо, у боях на східному напрямку загинув 21-річний доброволець із Тернополя Віталій Шаварин. Раніше він працював у Службі судової охорони, а до лав Сил оборони приєднався напередодні Різдва в грудні 2024 року.