"Пізно, Васю, пити боржомі": постпред України при ООН різко звернувся до російської делегації

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник виступив із закликом до Європи та США посилити санкційний тиск на Росію. Не забув Мельник згадати й про російську делегацію, до її представника він звернувся окремо.

Про це поінформував кореспондент Укрінформу із засідання Радбезу ООН, яке відбулося 20 квітня у Нью-Йорку.

До теми Вкрадене зерно з окупованого Маріуполя постачали партнеру ООН: деталі схеми

Як Мельник виступив на засіданні ООН?

Передусім український представник звернувся до американських партнерів із закликом посилювати санкційний режим щодо російського енергетичного експорту.

Андрій Мельник наголосив, що нещодавні винятки щодо продажу російської нафти можуть принести Росії близько 10 мільярдів доларів лише за квітень.

Дипломат заявив, що надприбутки Росії не підуть на соціальні потреби на кшталт освіти чи медицини, а будуть спрямовані на продовження війни проти України. За його словами, цих коштів достатньо для виробництва сотень тисяч ударних дронів типу "Шахед".

Також він звернувся до європейських партнерів із вимогою ліквідувати так званий "тіньовий флот" країни-агресорки, який допомагає обходити санкції.

Цю лазівку потрібно закрити назавжди,

– підкреслив він.

Окремо Мельник закликав країни Глобального півдня долучитися до санкцій проти російських енергоносіїв. Європейським союзникам він запропонував ухвалити політичне рішення про збільшення військової допомоги Україні до рівня 1% ВВП, що, на його думку, стане чітким сигналом для Москви про поразку Володимира Путіна у цій війні.

Він також наголосив, що переговорний процес фактично заблокований Росією вже майже два місяці, тому Рада Безпеки ООН має перейти до конкретних дій. Зокрема, європейські члени органу повинні ініціювати нову резолюцію, яка передбачатиме не лише заклики, а й реальні механізми примусу до припинення бойових дій, включно з цільовими санкціями.

За словами дипломата, якби Росія дійсно прагнула миру, вона не блокувала б рішення про негайне припинення вогню та обмін полоненими за формулою "всіх на всіх". Він підкреслив, що новий документ має стати дієвим інструментом, а не формальною заявою без наслідків.

Мельник закликав членів Радбезу не обмежуватися дискусіями, а повноцінно використовувати свої повноваження для ухвалення рішень.

Що постпред України сказав на адресу росіян?

Український дипломат висловив упевненість, що Росія не зможе виграти війну, і навіть високі ціни на нафту не врятують її керівництво.

Наприкінці, звертаючись до представника країни-агресорки Василя Небензі, Мельник іронічно зауважив, що діяти вже запізно, порівнявши ситуацію з марною спробою лікування, коли проблема зайшла надто далеко.

Поздно, Вася, пить боржоми,

– сказав він, додавши англійською: – "Коли нирки вже відмовили".

Цікаво! Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя під час засідання Ради Безпеки, присвяченого четвертій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявив про своє українське походження. Він також висловив позицію, що українці та росіяни нібито є "одним народом", додавши, що формально вважає себе українцем.

ООН визнала, що Росія викрадає українських дітей: чому це важливо?