У начальника поліції Київщини провели обшуки у справі "Карфаген": що кажуть у НАБУ

Начальник поліції Київської області Андрій Рубель опинився в полі зору антикорупційних органів у межах масштабного розслідування. У НАБУ пояснили, чому до посадовця прийшли з обшуками та чи має він статус підозрюваного.

Про це розповів керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов у програмі "УП ЧАТ".

У керівника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Рубеля провели обшуки в межах операції "Карфаген", однак підозру йому не оголошували.

Чому НАБУ провело обшуки в Андрія Рубеля?

За словами Абакумова, слідчі дії пов'язані з можливим невжиттям заходів щодо злочинів, які вчиняли учасники кримінального угруповання.

Підозри йому не висували, але обшуки дійсно були проведені. Підстави ті ж самі – це дії, які, на нашу думку, могли вживатись для того, щоб не помічати ті злочини, які відбувалися,

– пояснив представник НАБУ.

Він зазначив, що загалом у межах операції "Карфаген" детективи одночасно провели понад 70 слідчих заходів у різних регіонах України.

Обшуки відбувалися в Нацполіції, СБУ, прокуратурі, судах та пунктах обміну валют, через які, за версією слідства, учасники злочинної організації відмивали кошти від наркоторгівлі та шахрайських кол-центрів.

Кого з правоохоронців затримали у справі "Карфаген"?

Абакумов повідомив, що детективи затримали двох співробітників Національної поліції.

Один із них обіймав керівну посаду в Департаменті стратегічних розслідувань. Інший працював у поліції Київської області та, за даними слідства, був причетний до виготовлення фальшивих євро й організації відходу групи після катувань потерпілих.

За словами детектива, злочинна мережа використовувала значні тіньові прибутки для підкупу правоохоронців різних рівнів.

Не завжди треба корумпувати високопосадовців, якщо можна за менші гроші купити виконавців середньої чи нижньої ланки. А грошей у "Хімпрому" дуже багато, вони буквально заливали ними українських чиновників,

– заявив Абакумов.

Він додав, що в одному з епізодів представники кримінального середовища пропонували 2 мільйони доларів за звільнення посадовця, з яким не змогли домовитися.

Зазначимо, що Андрій Рубель із жовтня 2022 року до квітня 2026 року очолював Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції. Згодом його призначили керівником поліції Київської області.

Що відомо про операцію "Карфаген"?

Нагадаємо, 4 листопада НАБУ та САП викрили злочинну організацію, учасники якої, за даними слідства, підкуповували правоохоронців за прикриття шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

У межах розслідування п'ятьом особам повідомили про підозру. Серед фігурантів – посадовці СБУ, Нацполіції та представники кримінального середовища.

Також 5 листопада Вищий антикорупційний суд відправив під варту без права застави Віталія Рибалка на прізвисько "Боксер". За версією слідства, він причетний до катувань та діяльності злочинної організації.