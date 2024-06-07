Знищив 24 окупанти, але після поранення втратив 2 ноги: історія військового Андрія Сергієнка

Андрій Сергієнко пішов на фронт після того, як на рідній Чернігівщині провів під окупацією близько 40 днів. У вересні 2023 року під час звільнення Андріївки військовий за добу знищив 24 окупанти.

У новому відео проєкту "Український Свідок" командир 2 штурмової групи 3 штурмового батальйону 3 ОШБр Андрій Сергієнко із позивним "2.0" розповів про свою боротьбу з окупантами, та втрату обох ніг унаслідок тяжкого поранення.

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Яка історія Андрія Сергієнка з позивним "2.0"

Хлопець ріс на Чернігівщині, де вчився у залізничному училищі. Він розповідає, що пішов на фронт після окупації: росіяни перебували у його населеному пункті близько 40 днів.

Моїх одноліток ставили під дуло автомату, стріляли їм під ноги. Декого з цивільних підв'язували до дула танку та лишали на ніч. Мені все це не подобалось. Кулемет направляють на тебе і думаєш: буде постріл чи ні?

– розповів військовий.

Згадуючи окупацію, "2.0" зазначив, що росіяни подеколи перестрілювались одне з одним. За словами Андрія Сергієнка, дехто з росіян не дуже й хотів воювати, адже це були мобілізовані.

"Вони пили, сиділи у посадках, а іноді й перестрілювались зі "спецурою": їм буцімто здавалося, що десь там наші військові", – сказав "2.0".

Своє поранення Андрій дістав неподалік від Тернів на Донеччині. Він розповів, що разом з побратимами сидів по норах на позиціях, і тут прилітає міна калібру 120 міліметрів.

Я відчув, як печуть ноги. Швидко зрозумів, що буде часткова ампутація, і змирився, що буду без ніг. Ще у мене була дірка в спині. Я сам собі надав першу допомогу і доповів по рації, що я "трьохсотий". Потім мене евакуювали,

– розповів "2.0".

Військовому просять надати звання Героя України

На сайті офіційного інтернет-представництва Президента України була створена петиція про присвоєння Андрію звання Героя України. Сам боєць ставиться до цього позитивно.

"Чому б і ні. Для мене це найвища нагорода. Якщо командування вирішило, що я на це заслуговую, то так воно і є", – сказав Сергієнко.

Варто зазначити, що Андрій вже має низку нагород:

Відзнаку Головнокомандувача Збройних Сил України "Золотий Хрест";

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України "Хрест хоробрих";

Нагрудний знак Командувача об’єднаних сил Збройних Сил України "За службу та звитягу III ступеня".