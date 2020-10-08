Замість Вакарчука: до Ради від "Голосу" потрапить "кіборг" Андрій Шараскін
До Верховної Ради замість Святослава Вакарчука потрапить Андрій Шараскін. Раніше це місце мало б дістатися Аліні Свідерській, однак вона не подала документи у ЦВК.
Через це до Ради автоматично потрапляє наступний кандидат зі списку "Голосу" – Андрій Шараскін. Про це повідомив прессекретар "Голосу" Ярема Дух у коментарі "Українській правді".
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Ярема Дух зазначив, що 8 жовтня минув останній день, коли Свідерська мала б подати документи у ЦВК, тому до Верховної Ради автоматично заходить Шараскін.
Хто такий Андрій Шараскін
- Це український актор та режисер. Раніше він отримав позивний "Богема", перебуваючи на чолі однієї з бойових рот "Правого сектору", а також був одним із кіборгів Донецького аеропорту.
- Шараскін народився 20 вересня 1977 року, проживає у Тернополі.
- Закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого, є керівником ПП "Театральна компанія Андрія Шараскіна".
Андрій Шараскін потрапить до Верховної Ради від "Голосу" / Фото "Главреду"
Що цьому передувало
- У кінці березня Святослав Вакарчук відійшов від керівництва партії "Голос". Її очолила Кіра Рудик.
- Після цього Вакарчук вдруге в історії склав мандат. За його словами, свою місію він виконав – провів партію в парламент, а надалі планує зосередити увагу на інших речах, про які оголосить згодом.
- Нардепка від "Голосу" Інна Совсун запевнила, що Вакарчук залишається в партії та буде працювати на місцевих виборах.