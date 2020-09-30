"Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що колишній очільник "Голосу" Святослав Вакарчук досі має зарплату як народний депутат. Йому заперечив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, зазначив, що Вакарчук як депутат з липня не отримує жодних грошових винагород.

Чи справді Вакарчук досі заробляє у Верховній Раді розбирався 24 канал.

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Передісторія – що сталося з Вакарчуком

У червні 2020 року Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе повноваження народного депутата. Він пояснив, що своє завдання виконав – привів у парламент "багато молодих і професійних людей".

Втім Верховна Рада не підтримала складання мандату з Вакарчука, тож йому довелося виходити з фракції "Голосу". Для депутата-"списочника" це означає одномоментне позбавлення мандату. Це відбулося наприкінці червня 2020 року.

На місце Святослава Вакарчука прийшла наступна в списку партії кандидатка – юристка й дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська.

Заява Максима Бужанського

Нардеп звинуватив Святослава Вакарчука в тому, що "Рада не може схвалювати рішення через його прогули". Водночас Бужанський заявив, що той досі отримує зарплату.

Спершу це здається дурістю, адже всім відомо, що Вакарчук пішов з Ради. Та якщо поглянути на офіційний сайт парламенту, то заява Максима Бужанського видається чистою правдою.

Святослав Вакарчук досі є в списку чинних депутатів Верховної Ради, а ось Аліни Свідерської там немає. Водночас у списку кандидатів, які вибули – жодної згадки про Вакарчука.

Крім того, у картці народного депутата Святослава Вакарчука немає жодної згадки про те, що він вже склав свій мандат. Там лише є згадка про те, що Вакарчук – безпартійний.

На сайті Центральної виборчої комісії у списку "Голосу" колишній лідер досі є чинним депутатом. Натомість Аліна Свідерська ще не обрана в парламент. Водночас у постанові за 8 липня її визнали обраною депутаткою. У коментарі 24 каналу відсутність згадки про це в списку партії звичайною помилкою.



Святослав Вакарчук – сторінка на сайті Ради / Скриншот

Чи справді Вакарчук заробляє як нардеп

З цим питанням 24 канал звернувся до Апарату Верховної Ради України з офіційним запитом. Там нам уточнили, що останню зарплату Святослав Вакарчук отримав у червні 2020 року – саме в останній місця роботи.

За червень Вакарчук отримав 24 тисячі 856 гривень. Натомість за липень, серпень і вересень він не отримав жодної гривні. Водночас востаннє на засіданні комітету парламенту він був присутнім ще 3 червня. На пленарні засідання в останні 3 місяці він теж не приходив.



Відповідь на запит про зарплату Святослава Вакарчука / 24 канал