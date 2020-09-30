Бужанський заявив, що Вакарчук досі заробляє в Раді: чи справді це так
"Слуга народу" Максим Бужанський заявив, що колишній очільник "Голосу" Святослав Вакарчук досі має зарплату як народний депутат. Йому заперечив голова фракції "Голос" Сергій Рахманін, зазначив, що Вакарчук як депутат з липня не отримує жодних грошових винагород.
Чи справді Вакарчук досі заробляє у Верховній Раді розбирався 24 канал.
Цікаво У "Голосі" пояснили, чому Вакарчук більше не голова партії
Передісторія – що сталося з Вакарчуком
У червні 2020 року Святослав Вакарчук заявив, що складає з себе повноваження народного депутата. Він пояснив, що своє завдання виконав – привів у парламент "багато молодих і професійних людей".
Втім Верховна Рада не підтримала складання мандату з Вакарчука, тож йому довелося виходити з фракції "Голосу". Для депутата-"списочника" це означає одномоментне позбавлення мандату. Це відбулося наприкінці червня 2020 року.
На місце Святослава Вакарчука прийшла наступна в списку партії кандидатка – юристка й дружина ексміністра оборони Андрія Загороднюка Аліна Свідерська.
Заява Максима Бужанського
Нардеп звинуватив Святослава Вакарчука в тому, що "Рада не може схвалювати рішення через його прогули". Водночас Бужанський заявив, що той досі отримує зарплату.
Спершу це здається дурістю, адже всім відомо, що Вакарчук пішов з Ради. Та якщо поглянути на офіційний сайт парламенту, то заява Максима Бужанського видається чистою правдою.
Святослав Вакарчук досі є в списку чинних депутатів Верховної Ради, а ось Аліни Свідерської там немає. Водночас у списку кандидатів, які вибули – жодної згадки про Вакарчука.
Крім того, у картці народного депутата Святослава Вакарчука немає жодної згадки про те, що він вже склав свій мандат. Там лише є згадка про те, що Вакарчук – безпартійний.
На сайті Центральної виборчої комісії у списку "Голосу" колишній лідер досі є чинним депутатом. Натомість Аліна Свідерська ще не обрана в парламент. Водночас у постанові за 8 липня її визнали обраною депутаткою. У коментарі 24 каналу відсутність згадки про це в списку партії звичайною помилкою.
Святослав Вакарчук – сторінка на сайті Ради / Скриншот
Чи справді Вакарчук заробляє як нардеп
З цим питанням 24 канал звернувся до Апарату Верховної Ради України з офіційним запитом. Там нам уточнили, що останню зарплату Святослав Вакарчук отримав у червні 2020 року – саме в останній місця роботи.
За червень Вакарчук отримав 24 тисячі 856 гривень. Натомість за липень, серпень і вересень він не отримав жодної гривні. Водночас востаннє на засіданні комітету парламенту він був присутнім ще 3 червня. На пленарні засідання в останні 3 місяці він теж не приходив.
Відповідь на запит про зарплату Святослава Вакарчука / 24 канал