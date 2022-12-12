У НАЗК назвали людину з Офісу Президента, яка гальмує санкцій для росіян

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов не передавав рішення Ради національної безпеки та оборони на підпис для президента. Відтак, запровадження санкцій для росіян затягнулося на місяці.

Про це розповів Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков. Він зазначив, що перше засідання робочої групи з питань санкційної політики відбулося лише 30 серпня – за 6 місяців після початку повномасштабного вторгнення.

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"Робочу групу створили відповідно до рішення уряду. На цьому засіданні Андрій Смирнов зазначив, що саме в нього перебувало 10 рішень РНБО, уже проголосованих кілька місяців тому", – сказав Новіков.

Смирнов пояснив, чому не передавав указів

Голова НАЗК розповів, що президент та інші члени РНБО проголосували за обмеження для росіян, але Смирнов не передав проєкти указів на підпис для Володимира Зеленського. За словами Новікова, Смирнов заявив про це сам і пояснив навіщо робив це.

У Андрія Смирнова також ще були десятки проєктів рішень РНБО на опрацюванні. Він сказав, що в разі оскарження росіянами цих указів мав би захищати президента в суді,

– сказав Новіков.

Що відомо про Андрія Смирнова: коротко