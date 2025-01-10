На Львівщині попрощалися із захисником Андрієм Тибелем

Україна продовжує втрачати своїх кращих синів та дочок. Львівщина попрощалася із захисником Андрієм Тибелем.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького. Воїну було 56 років.

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Що відомо про Андрія Тибеля

Львівщина втратила ще одного захисника України. 6 січня зупинилося серце Андрія Тибеля, жителя Миколаєва Стрийського району. Йому було 56 років.

Андрій Тибель / Фото Максима Козицького

Андрій Тибель добровільно став на захист Батьківщини та служив у лавах 10 окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На фронті він отримав поранення, через яке він не зміг продовжити службу.

Після реабілітації він присвятив себе тренерській роботі з волейболу, надихаючи молодь Миколаївщини своєю мужністю та наполегливістю.

Нагадаємо, що у Курській області 1 січня 2025 року загинув 26-річний воїн зі Львівщини Дмитро Дячок. Він стояв на захисті України ще від початку повномасштабного вторгнення.