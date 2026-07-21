Андрій Ткачов став виконувачем обов'язків голови КМВА

У київській владі відбулися нові кадрові зміни. Рішення вже з'явилося в офіційному документі.

Як повідомляється на сайті міськради, виконувачем обов'язків голови Київської міської військової адміністрації став Андрій Ткачов.

Що відомо про призначення?

Андрій Ткачов раніше працював заступником колишнього очільника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Документ про своє призначення підписав сам Ткачов як тимчасовий виконувач обов'язків начальника КМВА. Контроль за виконанням розпорядження він залишив за собою.

Самого Тимура Ткаченка 16 липня президент Зеленський звільнив з посади голови КМВА. Відповідне рішення того ж дня з'явилося на сайті Офісу Президента.

Тож наразі КМВА залишається без повноцінного керівника. Нового очільника має призначити президент окремим указом.

17 липня джерела 24 Каналу повідомляли, що в ОП ще не визначилися з новою кандидатурою.

Тоді зазначалося, що нинішнього мера Харкова Ігоря Терехова та екснардепа і командира полку БпЛА Олега Ляшка на цю посаду не розглядають. Ляшко налаштований продовжувати військову службу, тоді як Терехов хоче й надалі опікуватися Харковом.