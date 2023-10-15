У Києві попрощались з першим очільником МВС Андрієм Василишиним: фото з церемонії

15 жовтня 2023, 08:20
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Джерело:

МВС України

У столиці попрощались з першим міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним. Його поховали на Байковому кладовищі.

Андрій Василишин помер 12 жовтня. Йому було 90 років.

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У Києві поховали Андрія Василишина

14 жовтня у столиці попрощались з першим міністром внутрішніх справ України Андрієм Василишиним. На прощання у Володимирівський собор прибув міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та керівництво МВС.

Ексочільника МВС поховали на Байковому кладовищі.

Ми проводжаємо людину-легенду, людину-історію, людину-борця, людину-переможця, людину-державотворця. До останнього подиху Андрій Володимирович вболівав за поступ і розвиток нашої держави. Йому довелося очолювати Міністерство внутрішніх справ у надзвичайно складній ситуації – на зламі епох,
– сказала державний секретар МВС Інна Ящук.

У столиці поховали Андрія Василишина / фото МВС

24 Канал також висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Василишина.

У Києві попрощалися із парамедикинею Філіп'євою

Нагадаємо, що у серпні у Києві попрощалися з парамедикинею Дар'єю Філіп'євою. Вона приєдналася до ЗСУ у 2019 році.

Дівчина була старшим бойовим медиком аеромобільної роти, тож мала багато обов'язків. Зокрема, вона відповідала за стабілізацію поранених, їхню передачу на медичну евакуацію та низку справ поза бойовим виїздом.

Автор: Софія Ропан