Витратив майже всі свої збереження: Єрмак показав свою зарплату при звільненні

Колишній очільник Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив суму своєї зарплатні, яку отримав при звільненні з посади. Упродовж минулого року він заробив понад 700 тисяч гривень.

Водночас Єрмак витратив значну суму своїх готівкових збережеь. Про це свідчать дані його електронної декларації. Деталі розповідає 24 Канал.

Актуально Єрмак був конфліктною фігурою для США, Буданов – принципово новий вибір Зеленського, – WP

Скільки заробив Єрмак у 2025 році?

За 11 місяців роботи керівником ОП офіційний дохід Андрія Єрмака склав 747 468 гривень.

Окрім цього, майже 500 тисяч гривень становив дохід у вигляді відсотків за банківськими вкладами. На рахунках Єрмак зберігає понад 6,5 мільйона гривень, а ще 5 мільйонів гривень йому мають виплатити в ТОВ "Гарнет Інтернешнл Медіа Груп".



Доходи Єрмака / Скриншот декларації

Водночас декларація фіксує скорочення готівкових заощаджень. Якщо у 2024 році він задекларував 20 тисяч євро та 3 тисячі доларів готівкою, то на момент звільнення залишилися лише 3 тисячі доларів і 3 тисячі євро.

Тож упродовж 2025 року Андрій Єрмак витратив 17 тисяч євро зі своїх особистих готівкових накопичень.

Цікаво! За інформацією "Української правди", ексочільник Офісу президента заблокував прем'єр-міністерку Юлію Свириденко в месенджерах. Як стверджують джерела видання, це сталося після того, як глава уряду публічно підтримала так званих "заколотників", які виступали за його відставку.

Звільнення Єрмака: коротко про головне