З Андрія Єрмака зняли електронний браслет: ВАКС назвав причину

Суд зняв з Андрія Єрмака електронний браслет через несподівану загрозу для його здоров'я. Водночас для екскерівника Офісу президента залишили чинною цілу низку інших обмежень.

За висновком незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного браслета може становити загрозу для життя та здоров'я Андрія Єрмака. Це стало однією з підстав, через які ВАКС відмовився продовжувати цей процесуальний обов'язок.

Які обмеження залишаються чинними

Водночас слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора САП і продовжив ще на 60 днів дію процесуальних обов'язків, покладених на колишнього керівника Офісу Президента України.

Так, він має:

на вимогу приходити до детектива, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця проживання або роботи;

не виїжджати за межі визначених населених пунктів;

здати на зберігання паспорти та інші документи, які дають право виїжджати з України.

Також йому заборонено спілкуватися з визначеними судом людьми, зокрема іншими підозрюваними та свідками, щодо обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, що Андрій Єрмак вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли всю суму застави – 140 мільйонів гривень.

Вранці 18 травня Єрмака звільнили з-під варти.

Колишній керівник Офісу Президента є підозрюваним у справі про ймовірне відмивання близько 460 мільйонів гривень під час будівництва елітної нерухомості в Козині. За версією слідства, до схеми також можуть бути причетні бізнесмен Тимур Міндіч та колишній віцепрем'єр Олексій Чернишов.