"Новий формат переговорів": Єрмак анонсував зустрічі України, Європи та США

У Парижі представники України, Європи та США започаткували новий формат переговорів для досягнення сталого миру. Наступний раунд зустрічей відбудеться в Лондоні вже наступного тижня.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака під час телемарафону. За його словами, ключовими темами стали припинення вогню, гарантії безпеки та відновлення прав України.

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Єрмак розповів про новий формат переговорів

Єрмак підкреслив, що ця зустріч не була звичайними переговорами, а новим форматом, у якому взяли участь не тільки делегації України та США, а й союзники з Німеччини, Великобританії та Франції.

Говорили про припинення війни, про гарантії безпеки, про все, що треба Україні, щоб така агресія не повторилася,

– сказав він.

Наступний етап переговорів вже заплановано на наступний тиждень у Лондоні, як повідомив президент Франції Еммануель Макрон. Він підкреслив важливість цього процесу для забезпечення стабільного та тривалого миру в Україні.

Макрон також зазначив, що Європа й надалі активно підтримуватиме Україну в боротьбі за свою незалежність та територіальну цілісність.