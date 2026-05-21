"Якась невідома резиденція": Єрмак на суді висловився про незаконне будівництво

На засіданні суду колишній керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що сам по собі факт будівництва нібито "якоїсь невідомої йому резиденції" не є складом злочину. За його словами, сторона обвинувачення не надала доказів його причетності до легалізації коштів у цій справі.

Про таке 21 травня інформують кореспонденти Суспільного із зали суду.

Що Єрмак говорив у суді?

Ексочільник ОП повідомив, що виконав усі обов'язки, покладені судом: носить електронний браслет, а також здав усі закордонні паспорти, необхідні для виїзду за кордон.

Окремо він також заявив, що понад 150 мільйонів гривень застави за нього спільними зусиллями внесли декілька людей. До слова, йдеться про 14 осіб, серед яких 7 юридичних та 7 фізичних, зокрема компанії та приватні особи з різними внесками.

При цьому він додав, що спочатку був готовий внести близько десяти мільйонів гривень, однак не зробив цього, оскільки його відправили до слідчого ізолятора.

Також він підкреслив, що вважає підозру необґрунтованою, оскільки, на його думку, слідством не надано достатніх доказів його причетності до інкримінованих дій.

Під час засідання суддя ВАКС повідомив, що адвокат Олексій Шевчук висловив бажання взяти Єрмака на поруки. У відповідь екскерівник ОП зазначив, що чув про цього адвоката, однак особисто з ним не знайомий.

Цікаво! Після звільнення з посади керівника Офісу Президента Єрмак заявляв про намір піти до ЗСУ, однак цього не сталося. У січні 2026 року стало відомо, що він відновив право на адвокатську діяльність. Голова Антикорупційного центру "Межа" Марта Богуславець у коментарі 24 Каналу припустила, що це може бути спробою підготуватися до можливих слідчих дій і захисту у разі обшуків. Вона також заявила, що Єрмак має відповісти за свої дії на посаді, зокрема згадала "операцію Мідас" та нібито незаконні наради за участю силовиків, які могли бути спрямовані проти НАБУ і САП.

У чому підозрюють Єрмака?

11 травня НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому керівнику ОП Андрію Єрмаку у легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Це тяжкий злочин, який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років із конфіскацією майна.

За даними антикорупційних органів, схема відмивання коштів відбувалася через будівництво елітних приватних будинків у котеджному містечку в Козині під Києвом.

У період 2021 – 2025 років через неї могли "відмити" понад 460 мільйонів гривень. Загалом зводили чотири маєтки на ділянках площею близько 8 гектарів.

Сам Єрмак у коментарі "Українській правді" заперечив усі звинувачення, пов'язані з проєктом "Династія", і заявив, що володіє лише квартирою та автомобілем.