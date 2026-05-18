Продовжу робити те, що робив, – Єрмак вперше після виходу із СІЗО прокоментував звинувачення

24 Канал Новини України
18 травня, 15:12
Оновлено - 15:17, 18 травня

Діана Подзігун

Андрій Єрмак вперше після виходу із СІЗО вийшов на зв'язок. Він вкотре заявив про свою невинуватість, наголосивши на намірі захищати свою позицію в правовому полі та продовжувати діяльність в Україні.

Про це стало відомо із його допису у телеграм-каналі.

Що після виходу із СІЗО заявив Єрмак?

Нагадаємо, 18 травня після внесення усієї суми застави у розмірі 140 мільйонів гривень Андрія Єрмака випустили із СІЗО. 

Після виходу він вперше звернувся до своєї авдиторії у телеграм-каналі. Політик подякував усім, хто долучився до внесення застави – як особистим знайомим, так і тим, із ким раніше зустрічатись не доводилось. 

Дякую всім, хто підтримує мене в цей непростий момент. Справедливість варта того, щоб за неї боротися,
– додав Єрмак. 

Також він вкотре заявив про свою невинуватість та заперечив усі звинувачення у свій бік. Ексочільник ОП наголосив, що поважає закон, тож й надалі продовжуватиме захищати свою позицію та репутацію у правовому полі.

Єрмак зазначив, що не залишав країну й не планує цього робити. За його словами, він і надалі продовжить свою діяльність, спрямовану на підтримку держави, зокрема військових, полонених та громадян, які потребують допомоги.

Я нікуди не тікав і не збираюся. Я залишаюся в Україні та продовжу робити те, що робив увесь цей час – працювати на користь моєї держави, допомагати військовим, полоненим і людям, які потребують підтримки,
– написав ексочільник ОП.

 

