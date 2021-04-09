Аксьонова все ж визнали народним депутатом попри російський паспорт

Центральна виборча комісія визнала Андрія Аксьонова обраним народним депутатом. Він переміг на довиборах у Верховну Раду в окрузі №50 у Донецькій області.

Відомо, що Андрій Аксьонов має російський паспорт. Відповідне рішення ухвалили на засіданні ЦВК 9 квітня.

До слова Аксьонов, який проходить у Раду, організовував "референдум" і має паспорт Росії, – Казанський

"На підставі протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО №50 з поміткою "уточнений" Центральна виборча комісія встановила: обраний народним депутатом України Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, освіта вища, Добропільський міський голова", – мовиться у тексті постанови, яку зачитав член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Що відомо про Андрія Аксьонова

Андрій Аксьонов є палким шанувальником "русского миру". Навесні 2014 року він допомагав організовувати так званий "референдум".

Після цього, коли почалася війна, Аксьонов втік до Криму, де 2 роки переховувався, там же отримав російський паспорт і номер платника податків.

В Україні він перебував у розшук. Однак згодом спокійно повернувся у рідний район, де згодом став мером Добропілля.

За даними екзитполу, на проміжних виборах на виборчому окрузі №50 на Донеччині Андрій Аксьонов від партії "Порядок" набрав 65,46%, або ж 19 949 голосів виборців.