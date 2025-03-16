Андрія Гнатова призначили начальником Генштабу

У неділю, 16 березня, Володимир Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генштабу ЗСУ. До цього він обіймав посаду заступника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Відповідний наказ вже оприлюднили на сайті Офісу президента.

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Що відомо про призначення Гнатова начальником Генштабу

Повідомляється, що Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу, призначений на посаду начальника Генштабу ЗСУ з метою покращення якості управління військами.

Перед генерал-майором Андрієм Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки, а також втілення бойового досвіду у плануванні та управлінні військами,

– повідомляють у Генштабі.

Водночас генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич, який до цього очолював Генштаб, продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міноборони.

Баргилевич отримав завдання щодо контролю за процесами реформ, які впроваджуються в армії, перевіркою дотримання законодавства і прийнятих рішень в системі з урахуванням управлінського досвіду, здобутого у Збройних Силах.

Зауважимо, що Андрій Гнатов був призначений на посаду заступника начальника Генштабу 26 лютого 2025 року – тобто менш як місяць тому. Умєров зазначав, що на посаді він відповідатиме за генерацію сил та співробітництво з партнерами. З червня 2024 по лютий 2025 року Гнатов був командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.