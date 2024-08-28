За запитом ДБР Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ

Колишнього генерала Служби безпеки України оголосили у міжнародний розшук. Це реалізували за запитом ДБР.

У міжнародний розшук оголосили Андрія Наумова. Він був начальником Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України.

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Розслідування триває

Червоне оповіщення в обліках Генерального секретаріату Інтерполу було публіковане 26 серпня 2024 року.

Його підозрюють у незаконному заволодінні понад 3,2 мільйона гривень під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019 – 2021 рр.

7 червня 2022 року Наумова затримали під час спроби перетнути кордон із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі, у якому було 592 000 євро, 120 000 доларів та два дорогоцінні камені.

У ДБР не називають ім'я генерала, але на опублікованому фото зображений ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов.