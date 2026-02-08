Єрмак – у колі людей, які багато знають, – Веніславський про державну охорону для ексглави Офісу
- Андрій Єрмак не має права на державну охорону, оскільки глава Офісу президента не відноситься до кола осіб, що мають на неї право.
На думку Веніславського, Єрмак може отримувати охорону від Національної поліції або приватної охоронної компанії.
Нещодавнє розслідування журналіста Михайла Ткача показало, що Андрій Єрмак може досі користуватися державною охороною. Крім того, його офіс розташований неподалік від Офісу президента, і до нього навідуються радники глави держави.
Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV пояснив, чи має право Андрій Єрмак на державну охорону.
Звідки у Єрмака взялася охорона?
Веніславський підкреслив, що глава Офісу президента не належить до тих осіб, яким надається державна охорона. Тому, за його словами, охорону, яку помітили з Єрмаком, точно не забезпечувало Управління державної охорони.
Нардеп припустив, що це може бути і Національна поліція. За дорученням президента вони можуть забезпечувати охороною тих чи інших посадових осіб.
Окрім того, не можна виключати, що Єрмак користується охороною якоїсь приватної охоронної компанії або приватних структур.
Веніславський уточнив, що колишній голова Офісу був у вузькому колі людей, які мали доступ до закритої інформації та державної таємниці. Тому, з точки зору безпеки держави, логічно, що йому могла надаватися державна охорона протягом певного часу, щоб запобігти витоку секретних даних.
Окремо нардеп прокоментував зустрічі Єрмака з радниками президента. Він зазначив, що екскерівник Офісу має широке коло контактів, і заборонити йому чи іншим спілкуватися з ним майже неможливо. Водночас, з точки зору державних інтересів, він не повинен брати участь у вирішенні будь-яких державних питань, бо не має на це законних повноважень.
Щодо його зустрічей, то слід уточнювати у посадовців, з якою метою вони відбувалися – чи це приватне спілкування, чи державні справи. Обмежити приватні контакти Єрмака практично неможливо.
Чим зараз займається Андрій Єрмак?
28 листопада на тлі скандалу з Міндічем Андрія Єрмака звільнили з посади глави Офісу президента.
Тоді колишній посадовець заявляв, що планує вирушити на фронт. Але, як відомо, цього Єрмак досі не зробив.
Окрім того, на початку 2026 року він поновив свою адвокатську діяльність.
У лютому Михайло Ткач з'ясував, що Єрмак живе за чітким розкладом і щодня по кілька годин тренується у приватному спортзалі. За інформацією журналіста, він приїжджає туди з охороною, яка має ключі від приміщення, самостійно відкриває зал, не допускає сторонніх і зачиняє його після завершення тренування.
Після звільнення Єрмак майже не з'являється на публіці. Під час його переміщення охорона заздалегідь перевіряє місцевість і допускає вихід з автомобіля лише тоді, коли поруч немає сторонніх людей. Через такі заходи безпеки відстежити його повний графік практично неможливо.
Водночас журналіст зазначає, що Єрмак не втратив впливу й продовжує контактувати з окремими впливовими особами. Зокрема, ввечері 30 січня він перебував близько трьох годин у житловому комплексі, де мешкає чинний секретар РНБО Рустем Умєров. Сам Умєров підтвердив зустріч і пояснив, що вона мала загальний, неофіційний характер.
Також повідомляється про зустрічі Єрмака з радником президента зі стратегічних питань Олександром Камишиним. Окремо зазначається, що його адвокат Ігор Фомін відвідував Ізраїль, де зустрічався з адвокатом Тимура Міндіча – фігуранта справи "Мідас" і колишнього співвласника «Кварталу 95». До Тель-Авіва Фомін летів разом із послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком.