Єрмак – у колі людей, які багато знають, – Веніславський про державну охорону для ексглави Офісу

Нещодавнє розслідування журналіста Михайла Ткача показало, що Андрій Єрмак може досі користуватися державною охороною. Крім того, його офіс розташований неподалік від Офісу президента, і до нього навідуються радники глави держави.

Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю Radio NV пояснив, чи має право Андрій Єрмак на державну охорону.

Звідки у Єрмака взялася охорона?

Веніславський підкреслив, що глава Офісу президента не належить до тих осіб, яким надається державна охорона. Тому, за його словами, охорону, яку помітили з Єрмаком, точно не забезпечувало Управління державної охорони.

Нардеп припустив, що це може бути і Національна поліція. За дорученням президента вони можуть забезпечувати охороною тих чи інших посадових осіб.

Окрім того, не можна виключати, що Єрмак користується охороною якоїсь приватної охоронної компанії або приватних структур.

Веніславський уточнив, що колишній голова Офісу був у вузькому колі людей, які мали доступ до закритої інформації та державної таємниці. Тому, з точки зору безпеки держави, логічно, що йому могла надаватися державна охорона протягом певного часу, щоб запобігти витоку секретних даних.

Окремо нардеп прокоментував зустрічі Єрмака з радниками президента. Він зазначив, що екскерівник Офісу має широке коло контактів, і заборонити йому чи іншим спілкуватися з ним майже неможливо. Водночас, з точки зору державних інтересів, він не повинен брати участь у вирішенні будь-яких державних питань, бо не має на це законних повноважень.

Щодо його зустрічей, то слід уточнювати у посадовців, з якою метою вони відбувалися – чи це приватне спілкування, чи державні справи. Обмежити приватні контакти Єрмака практично неможливо.

Чим зараз займається Андрій Єрмак?