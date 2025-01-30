Посадовця Львівської міськради забрали у ТЦК з-під будівлі Ратуші

У четвер, 30 січня, співробітники ТЦК перевіряли документи чиновників та депутатів біля будівлі Ратуші. Це відбувалося саме перед початком сесії Львівської міськради.

Директору департаменту розвитку Андрію Закалюку довелося проїхати у ТЦК для перевірки документів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву посадовця.

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Чому Закалюка забрали в ТЦК

Як пояснює Андрій Закалюк, на момент перевірки документів у нього не спрацював застосунок "Резерв+", тому співробітники ТЦК попросили його проїхати у центр комплектування для уточнення даних.

Я погодився. Уточнив і вже повернувся на роботу. Встиг навіть на кілька питань на сесії. Дякую працівникам військкомату за професійну роботу,

– каже посадовець.

За даними Zaxid.net, цю інформацію також підтвердили у Львівському обласному ТЦК та СП. Там кажуть, що військовослужбовці Галицько-Франківського РТЦК та СП перевіряли документи та через неспрацювання "Резерв+" попросили Закалюка проїхати з ними.

Однак, після перевірки їм вдалося з'ясувати, що все гаразд, тож посадовець повернувся на роботу.

Зазначимо, що 38-річний Андрій Закалюк очолював управління освіти Львівської міськради з липня 2022 року, а вже 21 січня цього року його призначили директором департаменту розвитку Львівської міськради.