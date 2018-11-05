Андріївську церкву передають Константинополю: у Порошенка розповіли цікаву деталь

Реконструкція Андріївської церкви, де розміститься представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.

Про це заявив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на брифінгу, передає "Інтерфакс".

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Чиновник розповів, що завершення реконструкції храму заплановане на 2020 рік. Проте, за його словами, ймовірно, усі роботи будуть пришвидшені і закінчені раніше.

2020 й рік це крайній термін. Я так розумію, що за необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що ухвалено відповідний закон в Україні, про передання в користування, не у власність, а у користування, цієї церкви Вселенському патріархату,

– сказав Павленко.

Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

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