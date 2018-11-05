15:55
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Андріївську церкву передають Константинополю: у Порошенка розповіли цікаву деталь

      499 Читать новость на русском
      Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Константинополю
      Реконструкцію Андріївської церкви пришвидшать у зв'язку з передачею Константинополю / Фото з відкритих джерел

      Реконструкція Андріївської церкви, де розміститься представництво Вселенського патріархату в Україні, буде прискорена.

      Про це заявив радник президента України, директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко на брифінгу, передає "Інтерфакс".

      Читайте також: Варфоломій відреагував на передачу Константинополю Андріївської церкви

      Чиновник розповів, що завершення реконструкції храму заплановане на 2020 рік. Проте, за його словами, ймовірно, усі роботи будуть пришвидшені і закінчені раніше.

      2020 й рік це крайній термін. Я так розумію, що за необхідності, в розумних межах, це буде прискорено. Головне, що ухвалено відповідний закон в Україні, про передання в користування, не у власність, а у користування, цієї церкви Вселенському патріархату,
      – сказав Павленко.

      Нагадаємо, 16 жовтня Президент України Петро Порошенко запропонував передати Андріївську церкву у Києві як символічний жест у постійне користування Вселенському патріархові. За його словами, таке рішення погоджено з церковними ієрархами та буде сприяти прискоренню отримання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Згодом такий крок гаранта підтримали депутати Верховної Ради.

      ПЕРЕДАЧА АНДРІЇВСЬКОЇ ЦЕРКВИ КОНСТАНТИНОПОЛЮ: ХРОНІКА ПОДІЙ

      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Єдина помісна церква Релігія
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Российские истебители долго не живут
      сьогодні , 15:00 Российские истебители долго не живут
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сьогодні , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Качинський розраховує, що стосунки України і Польщі погіршаться, – політолог
       1 лютого , 18:05
      "Нормандська четвірка" приступила до переговорів у Берліні
       21 січня 2015 , 21:48
      Барселона – Алавес: проблеми каталонців зі зламом оборони, тренерська перемога Вальверде та геніальність Мессі
       19 серпня , 02:40
      Півзахисник англійського клубу фантастичним парашутом вразив ворота Лідса (ВІДЕО)
       29 вересня , 10:35
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук