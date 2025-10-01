Володимир Зеленський надав Андрію Парубія звання Героя України 1 жовтня. Цього дня в Україні відзначають День захисників і захисниць.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Чому Андрію Парубію надали звання Героя України?

У День захисників і захисниць, а також у свято Покрови, Зеленський заявив, що Україна розширює ще одну нашу традицію поваги та вдячності.

Сьогодні я підписав укази про присвоєння звання Герой України ще чотирьом українцям, на жаль, посмертно: Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Вакуленку,

– повідомив Зеленський.

Довідка. Звання Героя України надають за здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового досягнення. Відповідно, вручають або орден "Золота Зірка", або орден Держави. Це звання можуть надати і посмертно.

Зеленський сказав, що з початку повномасштабної війни найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам. Тобто "тим українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей". Загалом це 722 військових, з них 445 – посмертно.

Президент пояснив, чому Парубію та іншим присвоїли таке високе звання.

Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти Росії,

– розповів Зеленський.

Кому ще дали Героя, крім Парубія

Геннадій Афанасьєв народився у Сімферополі, опирався окупації Криму росіянами. Він працював фотографом, а після анексії Криму став громадським діячем. Окупанти арештували його у 2014 році та звинуватили разом із Сенцовим і Кольченком у підготовці терактів. На чоловіка тиснули, змушували говорити неправду на камеру, били. У 2016 році Афанасьєва обміняли, він повернувся в Україну. Працював у проєкті "Радіо Свобода" – "Крим. Реалії", написав книгу спогадів. З перших днів повномасштабної війни Геннадій Афанасьєв пішов служити в ТрО. Загинув наприкінці 2022 року на Луганщині під Білогорівкою.

Володимир Вакуленко відомий як дитячий письменник з Харківщини. Він написав 13 книг і отримав різні премії (частину з них посмертно), але широкій громадськості став відомий лише після смерті. У березні 2022 року село Капітолівка в Харківській області, де мешкав письменників, захопили росіяни. Наприкінці березня окупанти фактично викрали його – дружина припустила, що доніс хтось із місцевих. У травні 2022-го загарбники звернулися до селян, щоб ті поховали тіло Володимира. Всі ці деталі стали відомі згодом – довгий час літературно-мистецькі кола нічого не знали про долю Вакуленка.