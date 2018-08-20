Android Pie на Sony: відома дата оновлення смартфонів

Оптимізація оновлень – це складний та трудомісткий процес, який складається з кількох етапів, кожен з яких вимагає від виробника чималих ресурсів. Саме з такою заявою виступили представники компанії Sony, відповідаючи на запитання своїх клієнтів про те, що Android Pie все ще недоступний на їх смартфонах.

Про це повідомляє AndroidInsider.

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Як відбувається процес оновлення програмного забезпечення

На першому етапі, який починається за кілька тижнів до виходу стабільної версії Android, розробники отримують від Google вихідні файли оновлення, щоб вивчити і протестувати його.

Потім виробник поєднує оновлення файлів власного програмного забезпечення і оптимізує отриманий продукт під різні процесори. Sony навмисно не використовує низькорівневе програмне забезпечення від Qualcomm, щоб мати можливість самостійно визначати підтримувані пристрої.

Далі розробники тестують роботу основних функцій смартфона: вчинення телефонних дзвінків, відправлення та отримання SMS-повідомлень, веб-серфінг.



Sony розповіла про процес оновлення програмного забезпечення на своїх смартфонах

Наступний етап, який отримав назву "соніфікаціі", передбачає налагодження функцій фірмового завантажувача. До таких належать оптимізація інтерфейсу, а також інших програм і функцій. На цьому ж етапі програмне забезпечення поширюється серед тестувальників Sony і перевіряється на предмет помилок.

Коли чекати оновлення до Android Pie на смартфонах Sony

Після всіх цих маніпуляцій, якщо все в порядку, програмне забезпечення необхідно сертифікувати. Сертифікацією займаються консорціуми Bluetooth і Wi-Fi Alliance. Тільки після цього доступ до оновлення отримують учасники програми раннього доступу, які будуть тестувати його протягом трьох місяців – якраз до осені.

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Окрім того, у листопаді 2018 року оновлення отримають флагманські моделі 2017 і 2018 років, такі як Xperia XZ2, XZ2 Premium, XZ2 Compact, XZ1, XZ Premium і XZ1 Compact. На початку 2019 року апдейт також стане доступний для моделей Xperia XA2, XA2 Plus і XA2 Ultra. Відзначимо, що нова оболонка Xperia UI поєднує в собі "чистий" Android 9.0 і розробки Sony, спрямовані на підвищення зручності смартфонів Xperia. Оновлення операційної системи збереже інтелектуальні технології енергозбереження Stamina, Battery Care і Qnovo, 3D-сканування предметів і людей.

Огляд Android Pie – дивіться відео

Цікаво, але компанія Essential, будучи абсолютно незалежною від Google і маючи в своєму штаті відносно небагато співробітників, змогла скоротити тривалість всіх етапів підготовки і випустила Android P для свого смартфона в день міжнародного релізу.

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