Росіяни готуються до нового наступу на Півдні: коли він може розпочатися

Російські окупанти накопичують ресурси поблизу Маріуполя. Це може свідчити про ймовірні спроби окупантів надалі атакувати в бік Вугледара Донецької області та загалом Запорізької області.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що окупанти можуть спробувати посилити свій тиск на Півдні. Є такі припущення.

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Що відбувається на Півдні

Як наголосив Андрющенко, окупанти посилено розбудовують логістику та наповнюють табори біля Маріуполя. Це може свідчити про підготовку до нового наступу. Є припущення, що вони можуть спробувати здійснити атаки на Запорізькому напрямку.

Це ще треба дивитися на кінець липня – початок серпня. Там йде зараз не просто переміщення. А розбудова логістики. Дивимось також на наповненість таборів. На усі ці рухи. Якщо вони таки спробують піти в наступ… Запорізький напрямок чим цікавий. Там приазовські степи. Якщо підуть, то втрати окупантів у космос злетять,

– підкреслив Андрющенко.

Упродовж наступних тижнів буде видно, чи загарбники таки почнуть накопичувати ударний кулак, як вони це робили свого часу на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Очевидно, що в росіян є кілька планів, що робити з власними резервами. Тому атаки можуть піти і на інших ділянках.

Це війна. Окупанти будують не один план. Точно мають 2 – 3 плани, де будуть посилювати тиск. Все буде залежати від багатьох факторів. Зокрема і від того, як ми будемо тиснути; як будемо виносити їхню логістику тощо,

– підкреслив Андрющенко.

Втрати Росії у війні: коротко

З початку повномасштабної війни Росія вже втратила понад 535 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 8031 російський танк, 15413 бойових броньованих машин, 14246 артилерійських систем, 1108 РСЗВ, 863 засоби ППО тощо.