"Як телята": в Маріуполі мобілізовують мігрантів, які приїжджають в окуповане місто

В тимчасово окупованому Маріуполі мобілізують мігрантів, які заїжджають в місто. Нещодавно партію з 47 осіб відправили на фронт.

Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, зауваживши, що їх, як "телят", відловлюють по місту. Нещодавно там повідомили, що мобілізували 31 мігранта. Хоча була інформація, що їх було більше – 47.

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Починають готувати до мобілізації і жителів Маріуполя

Як наголосив Андрющенко, окупанти поки не чіпають жителів Маріуполя. Наразі вони хапають так званих "нових громадян Росії" – мігрантів.

Як вони опиняються на фронті? Дуже просто. Ти – громадянин Росії. Став на військовий облік. От їх і везуть після військкомату десь в табори для підготовки або безпосередньо на фронт. Там сильно їх ніхто не рахує. Ну, було 47 мігрантів в Маріуполі. Забрали їх. Ніхто й цього не побачив. Приїдуть нові,

– сказав Андрющенко.

Зараз окупанти починають готуватися до активної мобілізації серед маріупольців. Нещодавно там в рамках так званого "призову" забрали в армію близько 100 місцевих жителів. Це наробило немало галасу. Люди зрозуміли, що всі ці постановки на "військовий облік" – відправлення на фронт.

Десь в серпні ми очікуємо не лише по Маріуполю, а й по всій Донецькій області старт мобілізаційної кампанії окупантів. Єдине, чому не хочуть мобілізовувати великою кількістю маріупольців та й взагалі людей з окупованих територій... Вони бояться, що українці можуть бути потенційними шпигунами,

– зауважив Андрющенко.