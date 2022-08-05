Як Dedaena Bar у Тбілісі розлютив мало не всіх росіян і до чого тут політика Грузії

Заклад Dedaena Bar у столиці Грузії Тбілісі викликав обурення з боку більшості росіян. Це сталося через те, що там запровадили так звані "візи" для громадян росії.

Для отримання пропуску в цей бар потрібно відповісти на питання анкети. Вони переважно стосуються злочинів росії проти інших народів. Зокрема, Грузія постраждала вже навіть через вторгнення росії в Україну. Адже тепер країні довелося припинити експорт зерна через продовольчу кризу, яка накриває світ. Водночас у Грузії тривають численні дискусії, щодо емігрантів, які невпинно прибувають з росії.

Зауважте Конвульсії кремля та мрії за "совком": чому медвєдєв відкрито погрожує Грузії та Казахстану

Які запитання бару обурили росіян

Тбіліський бар пропонує пройти анкету всім громадянам росії вже протягом кількох місяців. Це онлайн-реєстрація, яка є обов'язковою для тих росіян, які хочуть отримати обслуговування в закладі.

Список пунктів анкети:

Я не голосував за Путіна, він диктатор;

Я засуджую російську агресію в Україні;

Крим, як і інші спірні території, – це Україна.

Абхазія та Цхінвальський регіон – це Грузія.

20% території Грузії окуповані Росією.

Через вторгнення РФ кожен 12-й мешканець Грузії став біженцем.

Мені подобаються фрази "Російський військовий корабель, іди на**й" та "Слава Україні!"

Спершу ці запитання викликали обурення лише з боку окремих туристів, як і аналогічний напис про корабель на вході до закладу. Однак їхнє невдоволення не вплинуло на загальну кількість відвідувачів. Це зумовлено тим, що бар є досить популярний і розташований у парку Дедаена. У цьому місці часто збирається неформальна молодь.



Анкета, яку просять заповнити в барі / Скриншот з мережі

Коли анкета Dedaena Bar переросла в скандал

Все було відносно добре до моменту, поки зображення з анкетою не оприлюднили в одному з найвідоміших російських телеграм-каналів. Прихильники путінської росії почали занижувати рейтинг бару в Google. Тоді на сторінці переважно залишати тільки негативні відгуки.

Однак невдовзі бару оголосив "війну" російський телеграм "Мужское государство". Його автор Владіслав Поздняков зробив інструкцію, "як знизити оцінки бару" в Google. Він вже закликав писати там коментарі, які також містять погрози та образи.

Коментарі росіян із хейтом у бік бару / Скриншоти დედაენის ბარი

Як відреагували в барі на хейт росіян

Телеграм "Мужское государство" визнаний у росії екстремістським.

У Dedaena Bar прокоментували атаку на них уже 2 серпня. Там вказали, що росіяни ще й періодично обурюються, що їх в барі на території іншої держави не обслуговують російською. У дописі нагадали, що кожен 11-й житель Грузії є переселенцем саме через росіян.

20% Грузії завоювала росія і вони хочуть ще більше, російська орда намагається завоювати Україну і бореться за свободу по всьому світу. Самопроголошені "добрі" росіяни вимагають усміхненого прийому і дратуються нашою візовою політикою. Росіяни, ви тут не вдома і ніколи не будете,

– акцентували в Dedaena Bar.

Через два дні також у фейсбуку бару написали, що вдалося частково вирішити проблему – google видалив більшість негативних коментарів. Проте кібератака з боку росіян продовжується. Ймовірно, через це бар на певний час забрали із карт google.

Як це пов'язано з політикою Грузії

Ця ситуація розгортається на тлі активної дискусії про те, якою має бути держполітика Грузії. Її виникнення зумовлене тим, що на територію держави почався масовий переїзд громадян росії.

Члени опозиційних партій заявляють, що ситуація виходить з контролю. Вони пропонують ввести заходи, які спрямовані на припинення притоку росіян. Зокрема, мовиться і про запровадження візового режиму з Росією.

Також пропонують мораторій на купівлю нерухомості росіянами. 4 серпня там навіть таку вимогу висловила лідерка партії "Для народу" Анна Долідзе. У Тбілісі пройшла відповідна акція протесту, де розтягнули банер із карикатурою на путіна, що поїдає грузинські міста.



Банер на акції протесту в Тбілісі 4 серпня / Фото "Новости Грузия"

Водночас правляча партія Грузії каже, що жодних проблем немає. Мовляв, у країні залишилося не так багато росіян, як стверджує опозиція, бо "більшість приїжджають як звичайні туристи".

Точну кількість російських громадян, які залишилися в Грузії, зараз не може назвати ніхто. Єдині достовірні дані оприлюднювали раніше. Там мовилося, що за березень – червень 2022 року кількість російських громадян, які в'їхали до Грузії, збільшилася в порівнянні з минулим роком на 355% – до 299 094 осіб.

Водночас – багато росіян починають соромитись свого походження: дивіться відео