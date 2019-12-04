Анексія – не анексія, або Президент Казахстану Токаєв знає хворі місця Путіна

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у своєму інтерв'ю німецькій корпорації DW закликав не називати те, що сталося з Кримом, анексією.

Втім, як називати окупацію Росією українського півострова досвідчений дипломат теж не сказав. Однак сама відмова від терміна "анексія" – очевидного з точки зору міжнародного права, коли йдеться про окупацію Криму – це вже прецедент.

Попередній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв собі такого не дозволяв. Звичайно, і він фактично самоусунувся від консультацій щодо долі Криму в дні, коли відбувався злочин – і це незважаючи на те, що про втручання Назарбаєва прохали всі світові лідери. І говорив, що "те, що трапилося – трапилося" (за п'ять років саме ці слова повторює Токаєв: те, що сталося, те сталося). Але він не говорив, що анексія – не анексія. Токаєв пішов набагато далі свого обережного попередника. Але чому?

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