Ангели-охоронці: навіщо українські військові ризикнули заради невідомих афганців

Україна – на шпальтах провідних ЗМІ. Водночас це один із тих небагатьох направду випадків, коли світові видання згадували про нас не в негативному ключі.

Ба більше, цього разу іноземні журналісти пишуть про Україну із захватом. Точніше про українських військових, які в афганському Кабулі здійснили по-справжньому зухвалу спецоперацію із порятунку та евакуації афганців-перекладачів.

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Мовиться про тих афганців, які тривалий час працювали на канадців. То ж від руху "Талібан", який нещодавно узяв в Афганістані владу, їм би гарантовано були переслідування, тюрма, а, може, навіть і страта.

Ці перекладачі вмовляли американців, канадців, та навіть катарців їх врятувати. Але ті, на відміну від українців, не наважувалися ризикувати власними життями.

Не наважувалися вони в тому хаосі й терактах (якими наразі охоплений Афганістан) розшукати тих афганців-перекладачів у Кабулі, завести їх в оточений талібами аеропорт й евакуювати з країни.



Евакуація з Афганістану / Фото CBS news

Усі відмовлялися, але не наші спецпризначенці. Вони пішки вийшли з безпечної зони аеропорту, дісталися місцевого базару, розшукали там цих перекладачів та їхні родини, й потому так само пішки провели їх в зону евакуації і вивезли в Україну.

Дії наших військових – голлівудська екранізація

І щоб ви розуміли, це все було лише за кілька годин після того, як терорист-смертник з "ІДІЛ" підірвав себе біля воріт того летовища, вбивши 170 афганців й 13 американських вояків.

Те, що зробили наші армійці, реально заслуговує голлівудської екранізації. Тільки раніше в подібних блокбастерах головними героями були американські морські котики чи агенти ЦРУ.

Тепер головними героями стали українці, адже славетні американські вояки, дипломатично скажу, що вони "не наважилися" прийти на допомогу тим, кого мали б врятувати.

Навіщо Україна це робить

Два слова про те, нащо ми таке зробили. Навіщо офіційний Київ віддав наказ нашим ССО-шникам ризикувати життям заради невідомих їм афганців-перекладачів.



Україна ризикнула життям заради невідомих афганців / Фото Associated Press

Так-от, якщо опустити той момент, що це було по-людськи – правильно врятувати тих, кому загрожувала страта, – то все трішки цинічніше. Нас про це попросили канадці: вони попросили нас врятувати їхніх місцевих співробітників.

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Офіційний Київ відгукнувся, адже Канада одна із тих небагатьох країн, хто є нашими щирими союзниками. Канада одна з тих, хто допомагає нам грошима та зброєю боронити від російських гібридних військ мирну Україну на Донбасі.

То ж ми просто не могли їм відмовити. Ба більше, так ми хоча б трохи повернули їм наш моральний борг. Але це ще не все.

Бо тепер, коли увесь світ говорить про сміливість й професіоналізм українських військових (як таких, хто зробив те, на що не наважилися ані американські, ані канадські армійці), то Володимиру Зеленському буде можливість із ще більшою впевненістю в голосі знову запитати у свого американського колеги Джо Байден – то чому ж Україна і досі не в НАТО?

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