Померла легендарна розвідниця УПА Ангелина Паламар, яку нагороджував Буданов

На 101-му році життя померла зв’язкова УПА з Івано-Франківщини Ангелина Паламар на псевдо Орися. Вона долучилася до Української Повстанської Армії ще у 15 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народну депутатку Оксану Савчук та голову партії ВО "Свобода" Олега Тягнибока.

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Що відомо про Ангелину Паламар

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року. У 15 років енкаведисти на родинному подвір'ю розстріляли її тата Омеляна і брата Кароля. У дівчинки залишилася лише мама. Після цього дівчина доєдналася до лав Української повстанської армії та стала зв'язковою на псевдо Орися.

У 15 років, присягнувши на вірність Україні, пані Ангелина під псевдо "Орися" служила зв’язковою УПА, ризикуючи своїм життям заради свободи рідної землі. Її приклад відваги, любові до України та самопожертви назавжди залишиться в наших серцях,

– пише Оксана Савчук.

Два роки Ангелина була зв’язковою УПА – п’ятнадцятирічною на Біблії присягала на вірність Україні.

"Коли її заарештували енкаведисти, то били так, що, як згадувала уже опісля, ламалися табуретки на тілі... Не видала нікого... Далі – довгі 14 років Сибіру", – пише Тягнибок.

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